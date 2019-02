Arnsberg

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Sauerland sind am Mittwoch drei Männer ums Leben gekommen. Es handele sich um drei Bewohner des Hauses in Arnsberg. Die Einsatzkräfte hätten sie leblos in dem bereits lichterloh brennenden Haus vorgefunden, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Genauere Angaben zu den Opfern konnten die Einsatzkräfte zunächst nicht machen.

Das Feuer war in dem Haus – rund 100 Meter von einer Bahnlinie entfernt – am Mittag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher schilderte. Man habe den Bahnübergang in der Nähe für Autoverkehr und Fußgänger sperren müssen. Der Bahnverkehr sei aber nicht eingeschränkt gewesen.

Die Polizei im Hochsauerlandkreis empfahl Anwohnern via Twitter, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine dichte Rauchsäule zog vom Brandort in Richtung eines Wohngebiets. „Es handelt sich um einfachen Brandrauch. Es geht darum, Geruchsbelästigung zu vermeiden. Eine Gesundheitsgefahr besteht nicht“, betonte der Polizeisprecher. Zum Zeitpunkt des Brandes habe sich außer den drei Männern niemand in dem Haus aufgehalten.

Das Feuer brach in der ersten Etage aus, die Flammen griffen dann schnell auf das Dach über, berichtete die Feuerwehr. Insgesamt rund 90 Einsatzkräfte rückten seit dem ersten Alarm – gegen 12.30 Uhr – an und waren drei Stunden danach noch im Einsatz. Das Dach des Hauses musste von oben geöffnet werden, um an alle Glutnester heranzukommen, die immer wieder neu aufflackerten. Die Löscharbeiten dauerten am Abend nach Polizeiangaben noch an.

Von RND/dpa