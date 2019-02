Eppertshausen

Kurz vor Weihnachten brach für viele Fans die heile Schlagerwelt zusammen: Helene Fischer und Florian Silbereisen hatten nach zehn gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekanntgegeben. Grund war unter anderem auch Helenes neuer Freund: Die Schlagerkönigin hat sich in ihren Tänzer Thomas Seitel verliebt.

Nicht alle scheinen dem Paar das junge Liebesglück zu gönnen: Thomas Seitel soll Drohbriefe erhalten haben, wie die „Hessenschau“ berichtet. Zwei Briefe und eine E-Mail seien im Dezember bei der Gemeindeverwaltung in Eppertshausen, Seitels Heimat, eingegangen. Unter anderem sei in den Briefen die Rede davon, dass Seitel in seiner Heimat nicht nur Freunde habe und das er „etwas erleben“ könnte, sollte er zurückkehren.

Die Polizei sucht den Absender der anonymen Drohnachrichten. „Wir ermitteln in der Sache und prüfen, ob gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen zu treffen sind. Dem Anschein nach wurde jedoch kein Verbrechen angedroht“, so eine Sprecherin gegenüber „Bild“.

Von RND/mat