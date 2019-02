Rostock

Schwere Verletzungen erlitt eine 28-jährige Radfahrerin, die am Freitag in Rostock unterwegs war. Als ihr auf dem Gehweg in der Parkstraße drei Jugendliche entgegen kamen, sprang einer der drei laut lachend vor ihr Rad und hob ein Bein.

Die junge Frau verlor den Halt und stürzte über den Fahrradlenker auf den Boden, wo sie bewusstlos liegen blieb. Die Jugendlichen im Alter von etwa 14 bis 18 Jahren zogen indes ohne sich um die Gestürzte zu kümmern weiter.

Kiefer gebrochen und Zähne verloren

Bei dem Sturz brach sich die Frau den Kiefer und verlor mehrere Zähne. Sie wird stationär behandelt. Gegen die drei unbekannten Jugendlichen ermittelt die Polizei jetzt wegen Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung.

Von RND/OZ