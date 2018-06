Ettlingen

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Reisebus und einem Mülllaster auf der Autobahn 5 ist ein Mensch ums Leben gekommen. 30 weitere wurden nach ersten Angaben der Polizei verletzt. Darunter sei auch ein Schwerstverletzter.

Weitere Reisende wurden laut Polizei mittelschwer bis leicht verletzt. Der Reisebus war am frühen Mittwochmorgen aus noch ungeklärter Ursache auf einen Mülltransporter gefahren. Woher der Bus kommt und wo die Fahrt enden sollte, ist noch nicht bekannt. Der Unfall ereignete sich etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Ettlingen in Baden-Württemberg in Richtung Basel.

Von RND/dpa