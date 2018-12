Zürich

Bei einem Busunfall auf dem Weg nach Deutschland ist in der Schweiz eine Frau ums Leben gekommen. 44 weitere Insassen wurden bei dem Aufprall verletzt. Der Reisebus, der am Sonntag auf dem Weg von Genua nach Düsseldorf war, sei gegen 4.15 Uhr auf dem Autobahnzubringer A3W südlich von Zürich aus noch unbekannten Gründen ins Schleudern geraten und gegen eine Mauer geprallt, teilte die Kantonspolizei Zürich mit.

Drei Menschen wurden schwer verletzt, unter ihnen auch die zwei Fahrer. Die Identität der toten Frau konnte noch nicht geklärt werden. Laut Polizei waren insgesamt 51 Personen an Bord, darunter mehrere Italiener, Russen und ein Fahrgast aus Deutschland.

Das Autobahnstück zwischen Brunau und Wiedikon war in beiden Richtungen gesperrt. Laut der Schweizer Nachrichtenagentur sda hatte es am Morgen in mehreren Gebieten der Schweiz geschneit. Auch die Bilder vom Unfallort zeigen eine schneeüberzogene Straße. Meteorologen hatten vor Glatteis gewarnt.

Bei dem Unfall starb eine Frau, 44 Menschen wurden verletzt. Quelle: Walter Bieri/KEYSTONE/dpa

Von RND/dpa