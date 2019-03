Holzwickede

Drei Räuber sind in ein Pfarrhaus in Holzwickede eingedrungen und haben den Pfarrer bedroht und beraubt. Die Täter entkamen mit etwa 2500 Euro Bargeld, einem Handy und EC-Karten, wie die Polizei in Unna mitteilte.

Der 58 Jahre alte katholische Pfarrer kam am Donnerstagabend in das Pfarrhaus, in dem er wohnt – dort bemerkte er, dass die Terrassentür aufstand. Plötzlich standen die drei Männer vor ihm, bedrohten ihn mit einem Messer und zwangen ihn, einen Tresor zu öffnen. Danach sperrten sie den 58-Jährigen in ein fensterloses Badezimmer und flohen. Ein Mitarbeiter befreite den Pfarrer, der unverletzt blieb, wenig später. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Von RND/dpa