Adorf

Unbekannte Einbrecher haben in Adorf (Vogtlandkreis) eine schlafende 92-Jährige in ihrem Wohnzimmer eingeschlossen. Ungestört stahlen die Täter in der Küche der Wohnung eine EC-Karte und rund 200 Euro Bargeld, wie die Polizei mitteilte.

Danach machten sie sich davon und ließen die Seniorin in dem Zimmer in der oberen Etage zurück, ohne wieder aufzuschließen. Einige Stunden später bemerkte die Frau ihre Gefangenschaft und machte sich durch Klopfen bemerkbar. Die im Untergeschoss wohnende Schwiegertochter hörte die Geräusche und konnte die Bestohlene befreien.

Von RND/dpa/sn