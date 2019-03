Lülsfeld

Nach einem Sturz in ein Auffangbecken ist in Unterfranken (Bayern) ein einjähriger Junge aus dem Raum Leipzig gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Kind bereits am Montag in das Gewässer bei Lülsfeld (Landkreis Schweinfurt) gestürzt. Ein Erwachsener zog es aus dem Wasser, ein zufällig anwesender Arzt betreute das Kind, bis der Rettungsdienst eintraf.

Der Junge wurde noch am Montag mit einem Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik geflogen und später in eine Spezialklinik in München verlegt, wo er jedoch einen Tag später starb. Den Angaben zufolge war er mit seiner Familie zu Besuch in Bayern. Wieso der Einjährige in den Löschteich fiel, war zunächst unklar. Dazu ermittelt die Kriminalpolizei.

Von RND/dpa