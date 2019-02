Dessau-Roßlau

Die Polizei hat auf der Autobahn 9 bei Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) Dutzende ungekühlte Dönerspieße in einem Kleintransporter entdeckt. Der Transporter habe nicht einmal eine Kühlmöglichkeit für die 72 Fleischspieße besessen, berichtete die Polizei am Montag. Zwei 28 Jahre alte Männer wollten ihre Fracht eigentlich von Berlin nach Leipzig bringen. Doch Autobahnpolizisten stoppten den Transporter am Freitag zwischen den Abfahrten Dessau-Süd und Thurland.

Nach der Kontrolle ließen die Beamten die Männer zunächst nach Leipzig weiterfahren. Dort wurden diese von Mitarbeitern der zuständigen Behörde in Empfang genommen - und die ungekühlten Dönerspieße beschlagnahmt. Es werde wegen Verstößen gegen die Regeln zum Umgang mit tiefgefrorenen Lebensmitteln ermittelt, hieß es.

Von RND/dpa