Kiel

Munitionsexperten haben in Kiel am Donnerstagabend eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Die Sprengung verzögerte sich um etwa zwei Stunden, da sich entgegen der Anweisungen der Behörden vereinzelt noch Anwohner im Sperrgebiet aufhielten. Ursprünglich hatten alle Anwohner das Gebiet im Stadtteil Gaarden bis zum frühen Abend verlassen sollen. Auch ein Altenpflegeheim wurde evakuiert.

Die 250-Kilo-Bombe lag in einer Tiefe von vier Metern. Auf die Bombe wurden 20 Tonnen Wasser gegossen, um die Explosion zu dämmen. Eine Entschärfung war laut Polizei in diesem Fall aus technischen Gründen nicht möglich. Die Bombe war vermutlich am 23. Juli 1944 über Kiel abgeworfen worden. Wegen der hier ansässigen Rüstungsindustrie war die Stadt an der Förde Ziel schwerer Luftangriffe der Alliierten.

Von RND/dpa