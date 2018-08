Hannover

Der Kreischalarm blieb aus, gut gefüllt war es am ersten Tag trotzdem: Am Donnerstagvormittag hat in der Hamburger Innenstadt an der Poststraße der erste Zalando-Outlet im Norden für die Kundschaft geöffnet. Ein Traum für Schnäppchenjäger.

Es ist das fünfte Outlet des Online-Riesen in Deutschland – und wie in Berlin oder Frankfurt wird auch in Hamburg ausschließlich B-Ware wie Schuhe, Textilien und Accessoires aus der vergangenen Saison angeboten. Zuletzt hatte Zalando in Leipzig ein Outlet auf über eintausend Quadratmetern eröffnet.

Von nl/RND