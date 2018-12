Shepherdsville

Mit einem „Adult Day“ will eine Highschool seine Schüler den Übergang in den Erwachsenenalltag erleichtern. Wie der lokale Sender „Wave 3“ berichtet, habe die Bullit Central High School in Kentucky einen besonderen Unterrichtstag eingeführt. Die Schüler sollen dabei besser auf die Herausforderungen des Lebens vorbereitet werden.

Da einem der Stoff aus Chemie, Latein oder Stochastik in den meisten Problemsituationen nicht weiterhilft, werden den Schülern weitaus praktischere Tipps beigebracht. So lernen die Jugendlichen etwa wie man einen platten Autoreifen wechselt oder aus gesunden Zutaten ein leckeres Essen zaubert.

Auch der richtige Umgang mit Rechnungen, Kreditkarten und Steuern werde unterrichtet. Das Besondere an dem Projekt: Den Unterricht am „Erwachsenen-Tag“ übernehmen keine Lehrer sondern Mitglieder aus der Gemeinde. Das örtliche Jugendzentrum hatte den Tag initiiert nachdem sich Eltern bei Facebook beschwert hatten, dass ihre Kinder nur schlecht auf das Leben in der Außenwelt vorbereitet sind.

Von RND/mkr