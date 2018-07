Panorama Temperaturen bis zu 40 Grad - Erwartet uns nächste Woche der Hitzerekord 2018? Heiß, heißer, Hitzerekord 2018? Meteorologen sagen für kommende Woche Temperaturen bis zu 40 Grad voraus. Damit würden die letzten Julitage zu den heißesten des Jahres werden, die nicht nur Gutes mit sich bringen.

Im Gegenlicht der Nachmittagssonne zeigt ein Thermometer 37 Grad Celsius in einem Garten in Sieversdorf (Brandenburg) an. Quelle: dpa