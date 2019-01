Warschau

Fünf 15-jährige Mädchen sind bei einem Brand in einem sogenannten Escape Room im Norden Polens ums Leben gekommen. Nun haben sich die zuständigen zu den Brandursachen geäußert. Nach Angaben der Feuerwehr war die Ursache für den Brand wohl, dass die Kabel in dem Gebäude schlecht und zu nahe an brennbarem Material verlegt waren und es keinen Notfallplan gegeben habe.

„Die Sicherheit war nicht gewährleistet, und das hat zu der Tragödie geführt“, sagte der Hauptkommandant der polnischen Feuerwehr, Leszek Suski, auf einer Pressekonferenz. Zuvor berichteten polnische Medien über eine explodierte Gasflasche, die das Feuer ausgelöst hätte.

Bei Escape Games lassen sich Spieler freiwillig in einen Raum einschließen und müssen dort Aufgaben und Rätsel lösen, um ihn wieder verlassen zu können. Sie können das Spiel aber auch jederzeit abbrechen.

Mitarbeiter offenbar nicht vor Ort gewesen

Der polnische Feuerwehrchef Leszek Suski sagte, der Verantwortliche sei offenbar nicht vor Ort gewesen, als das Feuer in dem Raum neben dem der Mädchen ausbrach. Die 15-Jährigen starben vermutlich an einer Rauchgasvergiftung. Ein 25-jähriger Mann sei mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht worden und habe erst mal nicht befragt werden können, hieß es von der Polizei.

Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus.

Von RND/dpa