Ludwigshafen

Weil ihm das Essen in einem McDonald’s-Restaurant nicht schmeckte, hat ein Mann aus Ludwigshafen die Polizei alarmiert. Auch mit dem Service in der Filiale sei der 33-Jährige nicht zufrieden gewesen, berichtete die Polizei am Samstag.

Allerdings ohne Erfolg: „Die eingesetzten Beamten nahmen sich dem Sachverhalt an, mussten dem unzufriedenen Bürger jedoch mitteilen, dass sein Anliegen kein Anlass für ein polizeiliches Einschreiten bietet“, heißt es im Polizeibericht. Dem Mann sei geraten worden, sich an die Beschwerdestelle der Fast-Food-Kette zu wenden und künftig eine andere Filiale zu nutzen. Damit habe er sich schließlich zufrieden gegeben.

Von RND/dpa