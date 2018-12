Stuttgart

Wegen Mordes an seiner Ex-Freundin ist ein 25-Jähriger in Stuttgart zu lebenslanger Haft verurteilt worden. In einem erbitterten Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen, zur Tatzeit noch kein Jahr alten Sohn habe der Deutsche die 22-Jährige getötet, angezündet und dann auf dem Kompost eines Gartengrundstücks versteckt.

„Sie haben den Leichnam wie Abfall behandelt“, sagte der Richter. Der Mann habe aus niedrigen Beweggründen gehandelt, urteilte das Landgericht am Donnerstag.

Angeklagter bestritt Tag bis zuletzt

Der Angeklagte bestritt die Tat bis zuletzt. Es habe aber keine Anhaltspunkte für andere Täter oder Helfer gegeben, sagte der Richter. Der Mann habe seine frühere Freundin im November 2017 in der Wohnung erwürgt. Ihm sei es um Dominanz und Kontrolle über das Ende einer Beziehung hinaus gegangen, sagte der Richter. Der vorbestrafte Angeklagte habe mit „erschreckender Kaltblütigkeit“ gehandelt.

Die Schwurgerichtskammer stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest, was eine Entlassung nach 15 Jahren so gut wie ausschließt. Obwohl der 25-Jährige die Tat bestritt, war seine Verteidigung im Plädoyer von einer spontanen Tat ausgegangen und hatte eine Verurteilung wegen Totschlags gefordert.

Von RND/dpa