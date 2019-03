Hannover

Neue Hinweise im Fall der vermissten Rebecca: Ermittler sollen im gemeinsamen Auto von Rebeccas Schwester und ihrem Mann Haare der 15-Jährigen gefunden haben – im Kofferraum, das berichtet die „Bild“. Darüber hinaus will die Zeitung wissen, dass die Ermittler neben Rebeccas Haaren auch Faserspuren der lilafarbenen Decke entdeckt haben, mit der die Schülerin unterwegs gewesen sein soll.

Außerdem soll der Schwager bei Vernehmungen widersprüchliche Angaben gemacht haben. Er hat angegeben zum Zeitpunkt von Rebeccas Verschwinden geschlafen zu haben. Ermittlungen kamen offenbar zu dem Ergebnis, dass er zu dieser Zeit aber Nachrichten geschrieben und empfangen hatte.

Der Mann von Rebeccas Schwester soll ausgesagt haben, dass er am Morgen des 18. Februar um 5.45 Uhr nach einer Feier nach Hause gekommen war. In der Nacht oder an dem frühen Morgen verschwand Rebecca aus dem Haus der Schwester und ihres Mannes. Die Polizei wollte sich zu dem Bericht mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern.

Schwager schweigt

Zu den aktuellen Vorwürfen hüllt sich der 27-Jährige laut der Staatsanwaltschaft in Schweigen. „Die oberste Priorität ist es, Rebecca zu finden“, sagte eine Sprecherin. Es gebe eine Menge Anhaltspunkte. Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen wollte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft dazu keine Stellung nehmen.

Nach der erneuten Festnahme des Schwagers der vermissten Rebecca aus Berlin geht die Polizei weiterhin zahlreichen Spuren nach. 348 Hinweise waren bis Dienstagmorgen eingegangen.

Der am Montagabend zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage festgenommene Schwager der 15-Jährigen sollte am Vormittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen den 27 Jahre alten Beschuldigten gebe es einen gültigen Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts des Totschlags, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die 15-Jährige wird seit gut zwei Wochen vermisst. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass sie einem Tötungsdelikt zum Opfer fiel. Trotz intensiver Suche wurde sie bisher weder lebend gefunden noch wurde ihre Leiche entdeckt.

Von RND/ka