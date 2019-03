Berlin

Auf der Suche nach der Leiche der vermissten Rebecca (15) durchkämmen Polizisten zurzeit ein Waldgebiet bei Kummersdorf im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg. Das berichtet die „Märkische Allgemeine“. Die Berliner und die Brandenburger Polizei bestätigten zudem, dass die Beamten dort einem konkreten Hinweis nachgingen.

Seit 11 Uhr morgens sind etwa 90 Polizisten im Einsatz, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Auch vier Hunde seien an der Suche beteiligt. Laut „Märkische Allgemeine“ sind die Beamten mit mehreren Mannschaftswagen und Pkw vor Ort.

Die Maßnahmen sollen noch bis 18 Uhr andauern, allerdings erschweren Wind und dunkle Wolken die Suche. Der Teil des Waldes, in dem gesucht wird, ist abgesperrt. Zu Ergebnissen wurde zunächst nichts bekannt. Ob die Suche in dem Wald am Freitag fortgesetzt wird, stand zunächst nicht fest.

Rebecca war in der Nacht zum 18. Februar oder am Vormittag aus dem Haus der Schwester in Berlin verschwunden. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass sie getötet wurde. Der dunkelrote Twingo mit einem Berliner Nummernschild wurde am 18. Februar um 10.47 Uhr und am 19. Februar um 22.39 Uhr auf der Autobahn 12 zwischen Berlin und Frankfurt/Oder von einem automatischen Kennzeichenerfassungssystem registriert. „Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte zu diesen Zeiten allein der 27-jährige Schwager Zugriff auf diesen Pkw“, teilte die Polizei mit.

Mehr zum Thema: Vermisste Rebecca wohl im Haus des Schwagers getötet – 150 neue Hinweise

Nach einem Beitrag in der Sendung „ Aktenzeichen XY“ am Mittwochabend gingen rund 150 neue Hinweise bei der Mordkommission ein, wie eine Polizeisprecherin sagte. „Die werden jetzt alle abgearbeitet. Das wird eine Zeit lang dauern.“ Ob die neuen Hinweise vor allem aus Brandenburg oder aus Berlin kamen, stand noch nicht fest. Insgesamt liegt die Zahl der Hinweise jetzt bei 550.

Von RND