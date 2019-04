Los Angeles

Die Fans von US-Popstar Britney Spears sind in Sorge: Die Sängerin soll sich vor einer Woche in psychiatrische Behandlung begeben haben. Das berichtet unter anderem das Promiportal „TMZ“. Hintergrund soll die Sorge um ihren kranken Vater sein.

Die Ironie des Schicksals: Nach ihrer Zwangseinweisung in die Nervenklinik 2008 war es ihr Vater Jamie, der als ihr Vormund ihr Leben wieder in ein ruhiges Fahrwasser lenkte. Nun soll es die Sorge um ihn sein, die die Pop-Prinzessin laut „TMZ“ gezwungen habe, sich wieder in psychiatrische Behandlung zu begeben. Sein Zustande belaste Britney Spears so sehr, dass sie selbst Hilfe brauche.

Vater Spears hatte Ende 2018 einen lebensgefährlichen Darmdurchbruch erlitten und musste sich seither zwei Operationen unterziehen. Tochter Britney verschob im November all ihre Auftritte in Las Vegas, um sich um ihren Vater zu kümmern.

Doch laut eines Insiders lagen ihre Nerven blank und der psychische Druck sollen sie in ein schweres seelisches Tief fallen lassen: „Besonders als es nach dem zweiten Eingriff Komplikationen bei Jamie Spears gab, kam Britney damit einfach nicht mehr zurecht. Sie hat sich vor einer Woche selbst in eine Klinik eingecheckt und will 30 Tage dort bleiben.“

