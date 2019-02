San José

Wie kurze Schreie eines Babys klingt das kleine Faultier-Baby, das zwischen Felsen eingeklemmt ausharrte und um Hilfe rief. Das Tier hat offenbar eine Sturmflut überlebt und wurde an einem Strand in Costa Rica gefunden. Das seltene Zwei-Finger-Faultier hatte ein Bein eingeklemmt, sein Fell war voller Sand, wie ein am Dienstag auf der deutschen Seite von „ National Geographic“ gepostetes Video zeigt.

Die amerikanischen Betreiber einer Eco-Lodge hörten das Jungtier in der Gegend Punta Tigre in Costa Rica und konnten es bergen. Im Video ist zu sehen, wie die Retter das ruhige Faultier in ein Handtuch wickeln und wie das Tier neugierig guckt, als es in einen Karton gesetzt wird. Retter streicheln das Baby.

Die Mutter ist nicht auffindbar

Der Faultier-Nachwuchs konnte zwar gerettet werden, allerdings konnten die Helfer seine Mutter nicht finden. Da in der Nähe keine Faultier-Mutter ausfindig gemacht werden konnte, kam das Jungtier in ein Rettungszentrum, wo es nun versorgt wird.

Von RND/msk