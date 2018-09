Weingarten

Ein Weinfest im baden-württembergischen Weingarten hat für einige Besucher ein schmerzhaftes Ende genommen. Wie die Polizei Karlsruhe mitteilte, fiel ein Schwarm Hornissen am Sonntagnachmittag über die Feiernden her.

Die Hornissen griffen in der Nähe eines Fest-Standes an. Insgesamt 18 Menschen wurden dabei verletzt. Sanitärer brachten 13 von ihnen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch die Stiche wurde glücklicherweise niemand lebensgefährlich verletzt.

Warum die Hornissen die Besucher plötzlich attackierten, ist unklar. Die Veranstalter sperrten den Bereich des Festes ab, ein Fachmann für Insekten wurde informiert. Erst im August wurde im schleswig-holsteinischen Schnakenbek eine Rentnergruppe von einem Schwarm angegriffen und verletzt.

