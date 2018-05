Rust

Im Europa-Park Rust in Baden-Württemberg ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Eine Lagerhalle in der Nähe der Attraktion „Die Piraten von Batavia“ stand in Flammen. Auf Bildern war eine meterhohe schwarze Rauchwolke zu sehen. Zunächst wurde nur der Themenbereich Skandinavien evakuiert, später räumten Helfer das gesamte Gelände. Laut Polizei zählte der Park am Samstag insgesamt 25.000 Gäste.

Gegen 18.20 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Mehr als 200 Einsatzkräfte aus dem gesamten Landkreis versuchten zu verhindern, dass die Flammen auf weitere Gebäude oder Fahrgeschäfte übergreifen. Nach mehreren Stunden teilte die Polizei schließlich mit, dass das Feuer unter Kontrolle sei. Einzelne Brandherde gebe es dennoch weiterhin.

Zwei Attraktionen komplett zerstört

Die Feuerwehr bat Anwohner, Fenster und Türen wegen der hohen Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Die Zufahrtswege zum Themenpark wurden gesperrt. Die Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt.

Im Europa-Park​ Rust ist am Samstag ein Großfeuer ausgebrochen. Mehr als 200 Helfer kämpften vor Ort gegen die Flammen. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei Offenburg​ zum Glück niemand. Gepostet von RND - RedaktionsNetzwerk Deutschland am Samstag, 26. Mai 2018

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde niemand verletzt. Wie der Geschäftsführer des Parks, Michael Mack, auf Twitter mitteilte, wurden die Attraktionen „Batavia“ und „Norway“ komplett zerstört. „Es ist ein trauriger Tag für den Europapark. Danke an alle, die helfen, unser Lebenswerk zu retten“, schrieb er.

In einer Lagerhalle im Europa-Park Rust ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchsäule war aus weiter Entfernung zu sehen.

Von RND/dpa/mkr