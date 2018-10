Dossenheim

Mit Hammer und Meißel hat die Feuerwehr im badischen Dossenheim einen Kater aus einem Gully befreit. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, setzten Feuerwehrleute am Sonntag auch Stemm- und Brecheisen ein, um den einbetonierten Deckel aufzuhebeln.

Der Kater hatte nach Angaben der Nachbarn bereits zwei bis drei Tage mit Rufen auf sich aufmerksam gemacht. Die Nachbarn konnten die Laute jedoch nicht räumlich zuordnen. Daher wurde das Tier auch erst so spät entdeckt. Als man es dann unter dem Gulli entdeckte, versuchten die Nachbarn zunächst mit vereinten Kräften, den Deckel anzuheben. Als dieses nicht gelang, wurde die Feuerwehr hinzugerufen.

Der Kater sitzt nach seiner Rettung aus der Kanalisation in einer Transportbox. Quelle: Feuerwehr Dossenheim

Geretteter Kater wurde ins Tierheim nach Heidelberg gebracht

Der gerettete Kater wurde in ein Tierheim nach Heidelberg gebracht. Dort wurde er am Montag von seiner Besitzerin abgeholt, wie eine Tierheim-Sprecherin sagte. Man habe die Frau dank eines Chips ermitteln können, den der Kater unterm Fell trug. Mit den in einem Register hinterlegten Daten habe man die Besitzerin ausfindig gemacht. Zuvor hatte der SWR über die Rettung des Katers berichtet.

Von RND/dpa