Siegburg

Ein Böschungsbrand hat in Siegburg rasend schnell auf zahlreiche Häuser übergegriffen. Die Polizei geht von mindestens 40 Verletzten aus. Die wichtige ICE-Strecke von Köln nach Frankfurt wurde gesperrt. Die Feuerwehr war am Dienstagnachmittag mit einigen hundert Kräften vor Ort. Als Ursache des Brandes wird Funkenflug vermutet, den ein Zug im Vorbeifahren erzeugt habe. Die Bahn hingegen betonte, die Brandursache stehe noch nicht abschließend fest.

Acht Häuser durch Flammen beschädigt

Aus den Häusern schlugen Flammen und dichter Rauch. „Im Augenblick wird nur gelöscht und es werden Verletzte behandelt“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Acht Häuser wurden laut Polizei durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen.

Die große Trockenheit und Hitze habe bei der schnellen Entwicklung des Brandes sicherlich eine Rolle gespielt. „Bei 39 Grad geht das ja ratzfatz“, sagte der Feuerwehrsprecher. Grob geschätzt seien 200 bis 300 Einsatzkräfte vor Ort. Auch ein Wasserwerfer der Bundeswehr und ein Hubschrauber wurden angefordert. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, Lüftungs- und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden.

Starke Verspätungen im Bahnverkehr

ICEs zwischen Köln und Frankfurt würden am Rhein entlang umgeleitet und kämen bis zu 90 Minuten verspätet an, teilte die Bahn mit – einige Züge fielen ganz aus. Welcher Schaden durch den Brand an den Schienen und der Technik entstanden ist, sei noch unbekannt. Erst wenn das klar sei, könne man abschätzen, wann auf der Strecke wieder Züge fahren können, teilte die Bahn mit.

Neben den Fernzügen waren zahlreiche Regionalzüge und S-Bahnen betroffen. Züge der RE9 aus Richtung Siegen fuhren nur bis Siegburg. Züge aus Köln fuhren nur bis Troisdorf. Auf dem Stück dazwischen waren Ersatzbusse eingesetzt. Die Bahn bat alle Reisenden, sich vor der Fahrt zu informieren, ob ihr Zug fährt.

Durch die lange Hitze und die Dürre war es zuletzt immer wieder zu großen Bränden gekommen. Am Wochenende war unter anderem in Straelen am Niederrhein ein großes Waldstück in Flammen aufgegangen.

