Washington

Ein Foto mit Adolf Hitler und einem Mädchen mit jüdischer Großmutter hat bei einer Auktion in den USA umgerechnet mehr als 10 000 Euro erlöst. Das Schwarz-Weiß-Bild stammt von dem Fotografen Heinrich Hoffmann und trägt eine mit dunkelblauer Tinte geschriebene Widmung des Diktators, wie die „Washington Post“ berichtete. Demnach wurde es am Vortag von Alexander Historical Auctions in Chesapeake City im Staat Maryland versteigert. Der Verkaufspreis lag bei 11 250 Dollar (10 180 Euro). Über den Käufer oder den bisherigen Besitzer des Fotos wollte das Auktionshaus keine Angaben machen.

Propagandabild von Hitler und Bernile

Die Aufnahme zeigt einen lächelnden Hitler, der Bernhardine „Rosa“ Nienau 1933 auf seinem Berghof am Obersalzberg umarmt. Das Mädchen war damals fünf Jahre alt. Das Propagandabild entstand zu einer Zeit, als die Nazis ihn der Welt als freundliche Figur zu präsentieren versuchten. Historikern zufolge soll Hitler schon früh von den jüdischen Wurzeln des als Bernile bekannten Mädchens gewusst, dies jedoch ignoriert haben.

Einer der Gefolgsmänner Hitlers habe von Berniles Großmutter erfahren und ihr und deren Mutter daraufhin verboten, den Berghof aufzusuchen, schrieb James Wilson in seinem Buch „Hitler’s Alpine Headquarters“. Hitler wurde zunächst nicht informiert und soll nach einer Weile gefragt haben, wo denn sein Lieblingskind abgeblieben sei. Als er schließlich vom Hausverbot für die Nienaus erfuhr, sei er darüber nicht erfreut gewesen, hieß es in dem Buch. Bernile starb 1943 an Kinderlähmung.

Auch Porzellan-Schäferhund wurde versteigert

Bei der Versteigerung kam auch eine Porzellanfigur eines Deutschen Schäferhunds aus dem Besitz Hitlers für 24 300 Dollar unter den Hammer, wie Andreas Kornfeld von Alexander Historical Auctions mitteilte. Den Zuschlag habe ein anderer Bieter bekommen.

Von RND / dpa