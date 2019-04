Bremerhaven

Ein Ausfall eines Generators ist nach Angaben der Polizei Bremen für eine schwere Havarie auf der Weser verantwortlich. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Generator beim Anlegemanöver an Bord des Frachters " Rumba" seinen Dienst versagt.

Unglück passierte beim Wendemanöver

Das 132 Meter lange Containerschiff kam aus Hamburg und wollte mittags an der Containerpier "Stromkaje" anlegen. Während des Wendemanövers geriet der in Gibraltar registrierte Frachter gegen 13 Uhr außer Kontrolle und stieß mit dem Achterschiff gegen die Containerpier.

Dabei wurde das Heck vom Hauptdeck bis fast zur Wasserlinie eingedrückt und teilweise aufgerissen. Wie die Polizei mitteilt, wurde aufgrund der Schäden durch die Berufsgenossenschaft Verkehr ein Weiterfahrverbot verhängt. Die Crew blieb unverletzt.

Auslaufverbot verhängt

Die " Rumba" ist mit dem Loch im Rumpf nicht mehr seetüchtig.Nach Abschluss der Untersuchung muss eine Notreparatur in Bremerhaven erfolgen. In der Nacht zum Donnerstag wurde das 2003 in China gebaute Schiff zu einem Liegeplatz für die Reparatur verholt.