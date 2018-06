Frankfurt/Main

Nach Angaben des Online-Portals „Airlive.net“ kam es zu dem Zwischenfall, als das Flugzeug der Lufthansa CityLine von einem Schlepper rückwärts von seiner Position in Richtung Wartung geschoben werden sollte. Plötzlich begann der Schlepper zu brennen, die Flammen schlugen an der Spitze des Airbus hoch und schwärzten das Cockpit von außen. Die Flughafen-Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Obwohl keine Passagiere an Bord waren, seien sechs Personen verletzt worden, weil sie Rauch eingeatmet hätten, so airlive.net

