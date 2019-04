Sassnitz

An der Steilküste der Insel Rügen ist eine tote Frau gefunden worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Stralsund sagte, sind die Identität der Frau und die Umstände noch unklar. Bundespolizisten hätten den leblosen Körper von einem Schiff aus per Wärmebildkamera entdeckt. Nach erstem Untersuchungen sei die Frau abgestürzt und in etwa 30 Metern Höhe an der sogenannten Viktoria-Sicht bei Sassnitz hängengeblieben. Eine Hubschrauberbesatzung habe die Tote geborgen. Weitere Details seien noch nicht bekannt. An der Steilküste war es in der Vergangenheit immer wieder zu tödlichen Unfällen gekommen.

Im Nationalpark Jasmund kommt es trotz zahlreicher Schilder, die vor dem Verlassen der offiziellen Wanderwege und den Abbruchkanten warnen, immer wieder zu tödlichen Unfällen. 2017 waren ein 57-Jähriger aus Niedersachsen und eine 20-Jährige aus Hamburg von der ungesicherten Kante des Kreidefelsens gestürzt und gestorben.

Auch kommt es immer wieder zu Suiziden. Erst im vergangenen März wurde eine leblose Person bei einem Großeinsatz unterhalb der Stubbenkammer geborgen. Im April 2018 war ein vermisster Rostocker tot an den Rügener Kreidefelsen gefunden worden – in der Nähe der Victoriasicht. Laut Polizei lag kein Fremdverschulden vor.

Hier bekommen Sie Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Sie von Suizidgedanken betroffen sind, kontaktieren Sie die Telefonseelsorge (telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

Winfried Wagner/RND