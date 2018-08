Florstadt

Großer Schock am Samstagabend: Als eine Frau in Florstadt in der Wetterau gerade ins Bett gehen wollte, entdeckte sie eine sich durch ihr Schlafzimmer schlängelnde Schlange, die sich flink unterm Bett versteckte. Nachdem die Anwohnerin fluchtartig ihr Schlafzimmer verlassen hatte, rief sie die Polizei zu Hilfe.

Den Beamten gelang es schließlich, die rund einen Meter lange Schlange unter dem Bett auszumachen. Sie fingen die Schlange ein, die sich mittlerweile als ungiftige Königspython herausgestellt hatte, packten sie in einen Karton und brachten sie zu einem Schlangenexperten. Dort hat sie zunächst eine neue Unterkunft gefunden. Fraglich bleibt weiterhin, woher das Tier kam und wie es in die Wohnung kam.

Von RND/dpa