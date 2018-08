Einbeck

Die Polizei hat am Dienstagabend einen Welpen aus einem überhitztem Auto befreit. Die 27-jährige Halterin des jungen Hundes hatte das Tier in ihrem geparkten Seat zurückgelassen, um einkaufen zu gehen. Ein Zeuge rief die Polizei, nachdem er den Welpen auf der Rückbank des teils im Schatten, teils in der Sonne geparkten Wagens gesehen hatte.

Halterin zeigt Einsicht

Da eines der hinteren Fenster des Wagens geöffnet war und sich darüber die vorderen Türen öffnen ließen, konnten die Beamten das Tier aus dem Wagen befreien. Kurz darauf kam auch die Halterin des Hundes zurück, die Beamten hatten sie im angrenzenden Supermarkt ausrufen lassen. Laut Polizei zeugte sich die junge Frau sehr einsichtig.

Von RND/Nadine Wolter