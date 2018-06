Hannover

Nach einem tödlichen Messerangriff auf eine 35-Jährige in Hannover fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Der 57 Jahre alte Bülent Icel steht unter dringendem Verdacht, die Frau am Sonnabendmorgen in der Rumannstraße (Oststadt) mit mehreren Messerstichen so schwer verletzt zu haben, dass sie wenig später in einem Krankenhaus starb. Die Polizei geht von einem Beziehungsstreit aus. Das berichtet die „Hannoversche Allgemeine“.

Mutmaßlicher Täter mit Auto auf der Flucht

Aktuellen Erkenntnissen der Polizei zufolge ist Bülent Icel mit einem schwarzen Kia Rio mit dem Kennzeichen H-BC 1983 auf der Flucht. , dass er sich eventuell im Bereich Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) aufhält.

Der türkischstämmige Icel ist etwa 1,75 Meter groß, 80 bis 85 Kilogramm schwer, von kräftiger Gestalt, hat kurze, schwarze bis grau melierte Haare und hellbraune Augen. Er ist vermutlich mit einem hellen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter 0511 109-5555 entgegen.

Mehrere Stiche in den Oberkörper

Nach Angaben der Polizei hatte es gegen 5.30 Uhr auf dem Gehweg an der Rumannstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen der Frau und dem mutmaßlichen Täter gegeben. Anwohner alarmierten die Polizei. Sie fanden wenig später die mit mehreren Stichen in den Oberkörper lebensgefährlich verletzte 35-Jährige und leisteten zusammen mit den eingetroffenen Polizisten erste Hilfe. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo sie kurze darauf ihren Verletzungen erlag.

