Bayreuth/Madrid

Bei der in Spanien gefundenen Frauenleiche handelt es sich um die vermisste Tramperin Sophia L. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in Bayreuth mit.

Die in Amberg in der Oberpfalz geborene 28-Jährige wollte am 14. Juni von Leipzig nach Bayern trampen und war verschwunden. Zuletzt wurde sie gesehen, als sie an einer Tankstelle an der Autobahn 9 in einen Lastwagen mit marokkanischer Zulassung gestiegen sein soll.

Dieser wurde später in Spanien ausgebrannt gefundenen, dessen 41 Jahre alter Fahrer am Dienstag vergangener Woche festgenommen. Er gilt als dringend verdächtig, die 28-Jährige umgebracht zu haben. Die Bayreuther Ermittler gehen davon aus, dass die Frau in Oberfranken getötet wurde.

Von RND/dpa