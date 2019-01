Hannover

Kalendarisch ist der Winter in Deutschland schon halb vorbei. Nach einem überdurchschnittlich warmen Dezember und einem Januar, der bisher nur in Süddeutschland und Österreich für jede Menge Schnee gesorgt hat, kommen jetzt auch auf den Rest Deutschlands eisige Temperaturen zu.

Henne bringt eiskalte Luft von Norwegen nach Deutschland

„Eine Sechs-Wochen-Prognose wäre etwas gewagt, aber für die nächsten Tage lässt sich ein eindeutiger Trend erkennen: Es wird kälter“, sagt Magdalena Bertelmann, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst. Das Tiefdruckgebiet Henne mache sich am Donnerstag von Norwegen aus auf den Weg in Richtung Deutschland – und verspricht nicht nur Sturm und vereinzelt Schauer, sondern auch Schnee. „Mit Henne fließt in höheren Luftschichten mit bis zu minus 40 Grad Celsius sehr kalte Luft nach Deutschland ein“, betont Bertelmann. Das sorge nicht nur für Neuschnee, sondern könne auch Gewitter mit sich bringen. Da die Temperaturen am Boden aber noch nicht eisig genug sind, kann es zu Glatteis kommen.

Dauerfrost am Wochenende

Ab Freitag geht es dann mit den Temperaturen steil bergab: Donnerstag herrschen meist noch 5 bis 9 Grad, Freitag dann nur noch 1 bis 5 Grad und am Wochenende gibt es im Südosten Deutschlands bereits Dauerfrost, während in den anderen Regionen noch zarte Pluswerte bis maximal 3 Grad verzeichnet werden können. „Wer Freitag oder Sonnabend draußen unterwegs ist, sollte die Lammfellsohle in die Schuhe legen“, rät Bertelmann.

Bei minus 1 bis minus 5 Grad im Norden, in der Mitte und im Süden bei Tiefstwerten zwischen minus 5 und minus 10 Grad könnte sonst so mancher Zeh kalt werden. Regen und Schnee sind dann aber kein Thema mehr: eisige, trockene Kälte macht ab dem Wochenende in ganz Deutschland breit. Und das soll laut DWD voraussichtlich auch bis Ende Januar erstmal so bleiben.

Von RND/car