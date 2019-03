Dringende VERMITTLUNG - bitte teilen! Hans sucht immer noch sein Glück Name: Hans Dampf Rasse: Dogo Argentino Geschlecht: kastrierter Rüde Alter: 3 Jahre Geschichte: Hans hatte es nicht leicht in seinem Leben. Einige Besitzerwechsel und eventuelle Misshandlung haben sein kurzes Leben geprägt. Ja, er hat schon einmal gebissen, der Grund ist jedoch nachvollziehbar. Zukunft: Der "weiße Dampf" ist der Behörde unterstellt und wenn er niemanden findet, dann kommt er in ein Tierheim. Eine weitere Station in seinem Leben, von der wir überzeugt sind, dass er diese nicht verkraften wird. Schon die Situation bei uns ist nicht das Optimum für diesen Hund, obwohl er sich so langsam eingelebt und sich vom Verhalten enorm gebessert hat. Wir versuchen ihn schon so lange zu vermitteln, doch die Behörde möchte nicht mehr zahlen. Es muss doch jemanden geben, der einem speziellen Hund ein besseres und abgesichertes Zuhause bieten kann!? Wir sind uns fast sicher, eines Tages wird Hans eingeschläfert werden oder lebenslänglich hinter Gitter verkümmern - hier in Deutschland... Beschreibung: Er ist misstrauisch gegenüber Fremden (vor allem Frauen) und braucht längere Zeit Vertrauen zu fassen. Hat er sich erst einmal eingelebt, dann bewacht er Haus und Hof. Dabei lässt er seine dunkle laute Stimme erschallen. Durch seine Vergangenheit zeigt er sich oft sehr demütig und zieht sich situativ zurück. Sicher ist jedenfalls, er braucht einen Menschen, der Geduld und das nötige Standing hat. Keine Familie, Katzen oder andere Hunde. Denn Hans jagt Katzen und beschützt sein Futter. Weiter möchte er seinen Besitzer mit niemanden teilen. Kontakt: info@hundezentrum.de / Betreff: Hans Dampf