Fürst Albert in Turnschuhen auf dem roten Teppich

Monte Carlo. Darf man das? Auf dem roten Teppich in grauen Turnschuhen in die Kameras lächeln? Fürst Albert von Monaco zumindest sah sich seiner ziemlich sicher aus, als er am Dienstagabend bei der Verleihung der Laureus Awards in Laufschuhen und Anzug auftauchte. Schließlich hatte der Fürst sich nicht nur sportlich passend gekleidet, sondern auch noch einen guten Zweck mit dem legeren Look unterstützt. Mit der Charity-Aktion „Sneaker for Good“ machen Stars derzeit darauf aufmerksam, wie man mit Sport sein Leben positiv verändern kann.

Sportlich: Fürstin Charlene (li.) und Fürst Albert auf dem roten Teppich.

Sportler des Jahres wurde in diesem Jahr Roger Federer, als Sportlerin wurde Sportlerin des Jahres gewählt.

Von nl/dpa