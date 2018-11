New York

„Es war eine der schönstens Partys in meinem Leben“, sagt Anna Schudt am Morgen nach ihrer Auszeichnung für ihre Rolle als Gaby Köster bei den International Emmys in New York. „Erst war es sehr entspannt, dann wurde ich sehr angespannt und dann war ich sehr, sehr glücklich“, sagt sie über den Abend weiter. Auch Gaby Köster saß im Publikum und fieberte mit. Für die autobiografische RTL-Produktion „Ein Schnupfen hätte auch gereicht“, der von Kösters Schlaganfall und dem Kampf zurück ins Leben erzählt, haben die beiden Schauspielerinnen eng zusammen gearbeitet. „Gaby hat mir Tür und Tor zu ihrem Innenleben geöffnet“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) im Vorfeld der Verleihung.

Anna Schudt: „Ich liebe Dich so sehr!“

Die enge Verbindung der beiden zeigte sich auch bei der Verleihung. Als Anna Schudt auf der Bühne des Hotelballsaals den Fernsehpreis entgegennahm, schmetterte sie Richtung Publikum: „Gaby, wir haben es endlich nach New York geschafft! Ich liebe dich so sehr!“.

Gaby Köster reagierte mit ihrer gewohnten Kölschen Art – „Hör ma, Schatz!“ sei das erste gewesen, das die Komikerin zu ihr nach der Verleihung gesagt habe, so Anna Schudt. Gerechnet habe die Preisträgerin mit der Auszeichnung bei der starken Konkurrenz nicht. „Ich war schon stolz als Nominierte neben diesen tollen Schauspielerinnen zu stehen und jetzt darf ich diesen Preis tatsächlich mit nach Hause nehmen. Ich bin so dankbar und fühle mich sehr geehrt.“

Schudt setzte sich unter anderen gegen Emily Watson aus Großbritannien und Schauspielerinnen aus Brasilien und Südafrika durch.

„Zuhause werden wir Crémant trinken und ungeheuer kichern“

Am Freitag kommt die Schauspielerin, die mit ihrem Mann Moritz Führmann derzeit noch in New York ist, zurück nach Deutschland und wird erstmal mit ihrer Familie feiern. „Wir werden alle Geschichten mehrmals aus unterschiedlichen Perspektiven erzählen und dabei Crémant trinken und ungeheuer kichern.“

Von Amina Linke / RND