Laatzen

Mitarbeiter einer Gartenbaufirma haben am Freitagmorgen in Laatzen in der Region Hannover bei Arbeiten auf einer städtischen Kompostieranlage die Überreste eines menschlichen Schädels entdeckt. Laut Polizei tauchte der vollständig skelettierte Kopf gegen im ausgesiebten Erdreich zwischen Ästen und Steinen auf. Der Fund wird derzeit rechtsmedizinisch untersucht. Informationen über das Geschlecht, Alter und die Liegezeit der menschlichen Überreste liegen den Ermittlern derzeit noch nicht vor.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bereiten die beiden Firmenmitarbeiter bereits seit Donnerstag auf der städtischen Anlage gesiebte Erde für die eigene Landschaftsbaufirma auf. Auf der Kompostieranlage an der Hildesheimer Straße wird laut Polizei seit vielen Jahren unter anderem auch Erde und Kompost von Friedhöfen abgeladen. Die Ermittlungen zur Herkunft des Schädels dauern an.

Von Ingo Rodriguez/RND