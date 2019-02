Suffolk

Haben jetzt tatsächlich die Hochzeitsglocken geläutet? Sänger und Mädchenschwarm Ed Sheeran (28) soll seiner Jugendliebe Cherry Seaborn still und heimlich das Jawort gegeben haben. Das berichtet die britische Zeitung „The Sun“.

Eine anonyme Quelle gab laut „The Sun“ an, dass die Hochzeit auf Sheerans Landgut schon kurz vor Weihnachten stattfand. Zu der privaten Zeremonie waren demnach nur enge Freunde und Verwandte eingeladen, insgesamt 40 Personen. Beide hätten keine große Sache daraus machen wollen. Eine größere Feier im Sommer mit befreundeten Popstars und britischen Royals sei als eine Art Festival geplant.

Ed Sheeran hatte seine Jugendliebe Cherry Seaborn vor einigen Jahren bei einer Party von Taylor Swift wiedergetroffen. Schon die Gerüchte über die Verlobung des Sängers kochten lange, bevor sie das Pärchen offiziell über die Social-Media-Plattform Instagram bestätigte. Später sorgte der beantragte Bau einer Kapelle für die Hochzeit für weiteren Wirbel. Der wurde abgelehnt, da der Turm höher als die Kapelle im Dorf sei.

Andere Ereignisse brachten die beiden näher zusammen: Nach einem Fahrradunfall sorgte sich Cherry Seaborn so liebevoll um ihren Freund, dass er mehrmals öffentlich beteuerte, was für eine tolle Frau er an seiner Seite habe.

