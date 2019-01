Deggendorf

Ein Patient hat in einem Krankenhaus in Bayern eine Geisel in seiner Gewalt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich dabei um eine Patientin. Die Polizei führt Verhandlungen mit dem Geiselnehmer. Die Beamten sind mit einem Spezialeinsatzkommando im Einsatz am Bezirksklinikum Mainkofen in Deggendorf – dabei handelt es sich um eine Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Hintergründe und Details waren noch unklar.

Laut „Passauer Neue Presse“ handelt es sich bei dem Geiselnehmer um einen 40 Jahre alten Patienten, der eine 57-jährige Patientin mit einem Messer bedroht. Der Täter halte sich derzeit mit der Frau in einem Gebäude auf. Die Station sei geräumt worden. Weitere Personen seien nicht in Gefahr.

Von RND/dpa