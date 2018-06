Alexandria

Einmal quer durch Deutschland, dann übers Meer und letztendlich im Hafen von Alexandria in Ägypten wiedergefunden. Was sich unglaublich liest, ist wahr: Ein 48 Tonnen schwerer Autokran ist im März 2018 in Deutschland gestohlen worden und nun Tausende Kilometer entfernt in Ägypten aufgetaucht.

„Hintergründe, der Ablauf des Diebstahls sowie Erkenntnisse zu den Tätern sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Dezernats für Eigentumsdelikte“, schreiben die Beamten auf Facebook.

+++ 👮‍♂👮‍♀ Was ist 48 Tonnen schwer und wurde in Ägypten gefunden? 🏗 +++ Es ist kaum zu glauben, aber der 48 Tonnen... Gepostet von Polizei Stuttgart am Donnerstag, 21. Juni 2018

Offenbar ist der Autokran im Hafen von Alexandria in Ägypten nach einem Zeugenhinweis gefunden worden. Weitere Details wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt geben. Generell sei es zwar bekannt, dass gestohlene Fahrzeuge ins Ausland gebracht werden, aber der Fundort sei nicht normal.

Der Diebstahl sorgte im März 2018 für Schlagzeilen. Denn das Fahrzeug wurde von einem Betriebshof in Untertürkheim bei Stuttgart entwendet. Tagelang tuckerte der Autokran mit rund 50 Stundenkilometern durch Deutschland, aber die Polizei schaffte es nicht die Diebe zu schnappen. Die Spedition, der das Fahrzeug gehört, lobte eine Prämie über 5000 Euro für sachdienliche Hinweise aus:

++++Aktuelles Update+++ Heute Morgen: 7:15 Uhr, ist der Kran von auf der A38 von Sömmerda in Richtung Erfurt gesichtet... Gepostet von Hermann Paule GmbH & Co. KG am Dienstag, 20. März 2018

