Barsinghausen

Schneller Ermittlungserfolg der Polizei: Die Beamten haben am Montagabend einen 24-Jährigen festgenommen, der die am Sonntag tot aufgefundene 16-Jährige getötet haben soll. Wie Behördensprecher Philipp Hasse am Abend mitteilte, handelt es sich um einen Mann mit deutscher und dominikanischer Staatsbürgerschaft. Die Festnahme erfolgte in der Straße Am Wetterschacht, die nur wenige Hundert Meter vom Fundort an der Adolf-Grimme-Schule entfernt liegt. „Der Kriminaldauerdienst überprüft derzeit, ob sich der Tatverdacht erhärtet“, sagt Hasse.

Das 16-jährige Mädchen war in der Nacht zu Sonntag getötet worden, Fußgänger entdeckten die Leiche gegen 14 Uhr auf der Wiese vor der Grundschule. Die Obduktion ergab am Montagmittag, dass das Mädchen erschlagen wurde. Anzeichen auf ein Sexualdelikt gab es demnach nicht. Wieso die 16-Jährige sterben musste, ist noch unklar.

Von Peer Hellerling/HAZ/RND