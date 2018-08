Nachdem am Freitag in Australien der fünfte Premierminister in nur fünf Jahren seinen Dienst antrat, hat die berühmte Wachsfigurensammlung die Arbeit am bisherigen Regierungschef Malcolm Turnbull eingestellt. Künftig werde es außerdem keine Nachbildungen australischer Regierungschefs mehr geben, teilte das Unternehmen mit.