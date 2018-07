Rosenheim

Auf seiner Rückfahrt vom Urlaub am Gardasee ist ein 29-jähriger Deutscher in eine Polizeikontrolle geraten. Zwar hatte der Mann alle nötigen Papiere parat, doch ein Gegenstand im Auto machte die Beamten der Grenzpolizeiinspektion Raubling stutzig. Die Polizisten entdeckten eine Haarsprayflasche. Soweit, so gewöhnlich. Wäre da nicht die Tatsache, dass ihr Besitzer gar keine Haare hatte.

Beim näheren Betrachten der Dose stellte sich heraus, dass sich der Boden abschrauben ließ. Im Innern kam statt Haarspray ein Brocken Marihuana zum Vorschein.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige, die Haarspraydose samt Inhalt stellten die Polizisten sicher.

Von RND/dpa