Mit dem Sturmgewehr zur Segnung

Washington. Zu anderen Zeiten nimmt die Öffentlichkeit wenig Notiz von der Glaubensgemeinschaft des koreanischstämmigen Hyung Jin Moon in der ländlichen Region im Norden Pennsylvanias. Der Priester lässt sich in diesen Tagen jedoch etwas eigenwilliges einfallen, um die amerikaweite Aufmerksamkeit zu gewinnen: Besitzer von Sturmgewehren des Typs AR-15 sind ausdrücklich eingeladen, ihre Waffe und ihre Verteidigungsbereitschaft segnen zu lassen. Der Wille, für die eigene Familie und für das Land im Zweifelsfall auch gewaltsam einzutreten, geschehe in Gottes Namen, behauptet Moon.

Die Provokation nur wenige Tage nach dem Schulmassaker in Parkland, Florida, verfehlt ihre Wirkung nicht: Landesweit berichten Fernsehstationen über den Klamauk in festlichen Kleidern. Mehrere Anhänger tragen auf dem Kopf einen Ring aus messingfarbenen Patronenhülsen, die aus der Ferne an goldende Kronen erinnern. Das Interesse der Kameras finden vor allem aber ältere Damen, ganz in Weiß gekleidet, die mit dem Sturmgewehr in der Hand knieend beten.

Sinneswandel im Weißen Haus?

In der Aufregung um den skurrilen Auftritt geht fast die Nachricht um den Sinneswandel im Weißen Haus unter: Präsident Donald Trump, der sich selbst gern als erster Verteidiger des Rechts auf Waffenbesitz inszeniert, geht erstmals in offene Konfrontation zur Waffenlobby NRA (National Rifle Association). Während der Priester Moon in der abgelegenen Region Pennsylvanias über glorreiche Waffen schwadroniert, ruft der Chef des Weißen Hauses zur gleichen Zeit das Parlament in Washington auf, parteiübergreifend für schärfere Waffengesetze einzutreten.

Auch die Priester tragen stolz ihre Gewehr. Quelle: dpa

Angesichts der bedrückenden Bilder aus Newfoundland sollten jedoch die Besonderheiten des Religionsrechts in den Vereinigten Staaten nicht vergessen werden: So manche Mini-Glaubensgemeinschaft erinnert eher an ein Geschäftsmodell, da sich die Gemeinden vollständig selbst finanzieren. Und je größer die Geldnöte, umso eigenwilliger werden in einigen Gotteshäusern die Werbeaktionen.

Von Stefan Koch/RND