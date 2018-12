Sandringham

Schaulustige säumten den Weg, als die Royals den kurzen Weg vom Landhaus zur Kirche der Heiligen Maria Magdalena gingen. Die Queen kam mit dem Auto.

Die britische Königsfamilie verbringt meist gemeinsam den Heiligen Abend in Sandringham in der Grafschaft Norfolk, geht am Ersten Weihnachtsfeiertag zur Messe und danach zum gemeinsamen Mittagessen. Harrys Frau Meghan war bereits im vergangenen Jahr dabei, damals noch als Verlobte des Prinzen. Die beiden erwarten im Frühjahr ihr erstes Kind.

Zur Galerie Wie in jedem Jahr versammelte sich die Royal Family in der Kirche von Sandringham in Norfolk zum Gottesdienst. Der königlichen Familie wurde ein ebensolcher Empfang zuteil – ein wahrlich krönender Abschluss eines Jahres, das aus britischer Sicht von der Hochzeit Harrys und Meghans überstrahlt wurde.

Von RND/AP