Bad Berleburg

Mit einem Schrecken und lediglich leichten Verletzungen hat ein Zugfahrer in Hessen eine lebensgefährliche Attacke überlebt.

An der Strecke der Hessischen Landesbahn hatten Unbekannte zuvor mehrere Gullydeckel abgeseilt, die die Frontscheibe des Zuges zertrümmerten. Staatsanwaltschaft und Polizei sprachen in einer Mitteilung am Samstag von einem Mordversuch.

Demnach waren die Gullydeckel auf Höhe der Fahrerkabine an Seilen an einer Brücke auf der Strecke zwischen Bad Berleburg und Erndtebrück festgebunden. Der 49-jährige Lokführer habe „instinktiv richtig“ gehandelt und deshalb nur leichte Verletzungen erlitten. In dem Zug waren wegen einer geplanten Leerfahrt keine Fahrgäste. Eine Mordkommission der Polizei in Hagen übernahm die Ermittlungen.

In der Nacht zum Freitag waren den Angaben zufolge in der Stadt Hilchenbach westlich vom Tatort vier Gullydeckel gestohlen worden. Die Zugstrecke führt von Bad Berleburg in Nordrhein-Westfalen über Siegen nach Altenkirchen in Rheinland-Pfalz. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben.

Von RND/dpa