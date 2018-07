Hamburg

Das Auto, ein elektrogetriebener BMW i3 eines Carsharing-Unternehmens, war in der Nacht zu Mittwoch mit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet unterwegs. In einer Kurve geriet es dann in den Gegenverkehr und prallte dort gegen den heranfahrenden Bus.

Der Fahrer des Autos verletzte sich bei dem Unfall schwer, vier Fahrgäste im Bus leicht. Der Beifahrer erlag in einer Klinik seinen schweren Verletzungen. Polizisten bemerkten während der Rettungsaktion bei dem Autofahrer starken Alkoholgeruch. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt, so die Sprecherin.

Von RND/dpa