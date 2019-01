Hannover

Bei einem Unfall auf dem Messeschnellweg in Hannover ist ein Auto in einen angrenzenden Wald geschleudert und bei dem Aufprall gegen einen Baum in zwei Teile gerissen worden. Einer der Insassen starb bei dem Unfall im morgendlichen Berufsverkehr am Dienstag, ein weiterer kam mit schweren Verletzungen in die Medizinische Hochschule Hannover, teilte die Polizei mit.

Die Ursache des Unfalls, in den offenbar kein weiteres Fahrzeug verwickelt war, war zunächst unklar. Der Schnellweg wurde auch für die Landung eines Rettungshubschraubers in beide Richtungen gesperrt.

Von RND/dpa