Chicago

Der US-Schauspieler Jussie Smollett (36), der in der Serie „Empire“ mitspielt, ist nachts von Unbekannten auf der Straße zusammengeschlagen und beleidigt worden. „Wir nehmen die Ermittlungen sehr ernst und gehen von einem möglichen Hassverbrechen aus“, teilte die Polizei in Chicago am Dienstag (Ortszeit) laut US-Medien mit.

Die zwei Angreifer hätten den Schauspieler rassistisch und homophob beleidigt, eine unbekannte, chemische Substanz auf ihn geschüttet und ein Seil um seinen Hals gebunden. Laut „TMZ.com“ brüllten sie dabei die Parole von US-Präsident Donald Trump, „Make America Great Again“.

Smollett lässt sich in einem Krankenhaus behandeln. Er sei erschüttert und wütend, dass so etwas passieren konnte, teilte er CNN mit. Der US-Sender Fox, der die Serie ausstrahlt, reagierte betroffen. Produzent Lee Daniels sagte in einem Instagram-Video: „Wir müssen einander lieben. Egal, welche sexuelle Orientierung jemand hat.“ Er wünsche Smollett viel Kraft. „Es ist bloß ein neuer, verdammter Tag in Amerika.“

Der offen schwule, afro-amerikanische Schauspieler spielt seit 2015 in der Dramaserie den talentierten R&B-Sänger Jamal Joseph Lyon. Außerdem war er 2017 im Science-Fiction-Film „Alien: Covenant“ zu sehen.

Von RND/dpa