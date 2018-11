Calw

Eine Hauskatze hat eine Mutter und deren zwei Kinder in Calw vor einem Feuer gerettet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, weckte das Tier in der Nacht zum Montag die 35-Jährige mit einem ungewöhnlich lauten Miauen. Dadurch roch die Frau den Rauch eines schwelenden Brandes, der sich bereits im Treppenhaus der ehemaligen Gaststätte ausgebreitet hatte.

Die Feuerwehr rettete die Familie und löschte den Brand, der sich noch im Anfangsstadium befand. Grund für das Feuer war vermutlich eine vergessene Kerze, die ein Malervlies auf einem Tisch entzündete und für starken Rauch sorgte.

Von RND/dpa